İstanbul Valiliği: '(Beşiktaş'ta çökme) 1 kişi öldü, 1 kişinin tedavisi devam ediyor'

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta tarihi binada duvarın çökmesi sonucu yaralanan iki işçiden birinin hastanede yaşamını yitirdiğini, diğer işçinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Kuruçeşme’de restorasyonu süren tarihi binada saat 15.30 sıralarında işçilerin çalışması sırasında duvarda yaşanan çökmeyle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, “Duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.