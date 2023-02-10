İstanbul Valiliği: 'Deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel gönderildi'

İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel ile 5 bin 675 çadırın gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği: 'Deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel gönderildi'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 324 uçakla 26 bin 883 personel ile 5 bin 675 çadırın gönderildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Saat 19.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba ile 5 bin 675 çadırın başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.