İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta kapatılacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 30.04.2022 22:05
  • Güncelleme: 30.04.2022 22:18
İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta kapatılacak yolları duyurdu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada “İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu’nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar çıkarılmıştır” denildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Yapılan açıklamaya göre Beyoğlu ilçesinde kapatılacak yollar şöyle: "Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamal Başı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi."

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: "Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu."

Anadolu Yakası’nda saat 06.00’dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Alternatif güzergah olarak ise D-100 Karayolu ile Maltepe Bağdat Caddesi olarak duyuruldu.

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

3
Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

4
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

5
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

6
Planlı kesintiler devam ediyor

Planlı kesintiler devam ediyor

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı