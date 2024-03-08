İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği, Dünya Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Valiliği, Dünya Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 14.00 itibarıyla Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Fünikeleri kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

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