İstanbul Valiliği'nden 'deprem' açıklaması: 'Herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır, ekiplerimiz incelemelere başlamıştır'

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 14.55’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. İstanbul genelinde birçok noktada vatandaşlar kendini dışarı atarken İstanbul Valiliği de, "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.