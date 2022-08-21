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İstanbul Valiliği Şişli'de şehit olan mahalle bekçisi için açıklama yaptı
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İstanbul Valiliği Şişli'de şehit olan mahalle bekçisi için açıklama yaptı

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için şikayet alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit olan mahalle bekçisi Oltun Koca için İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, açıklama yayınladı.

İstanbul Valiliği Şişli'de şehit olan mahalle bekçisi için açıklama yaptı
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," 21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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İHA
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