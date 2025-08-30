İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Sepetçiler Kasrı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "O gün cephede kazanılan zafer, bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Sepetçiler Kasrı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi. Programda İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan girişte konukları karşıladı. Programa mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler de katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, "Coşku, heyecan ve gururla kutladığımız büyük zaferin 103. yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Milli Mücadele’mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün üyelerini, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizlerin, İstanbullu kardeşlerimin ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Her milletin tarihinde kaderini belirleyen çok önemli olaylar, zamanlar vardır. 30 Ağustos 1922 bizim için bunlardan biridir. Aziz milletimiz büyük fedakarlık ve emeklerle milli ordusunu donatmış, asırlarca süren çekilme sona ermiştir. Sıra kaybedilen vatan topraklarını geri almaya gelmiştir. 26 Ağustos şafağında Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz ile necip milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur. Milli Mücadele’yi büyük bir zaferle taçlandırmıştır. O gün cephede kazanılan zafer, bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor. Ecdadımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda, alın terimizle, emeğimizle yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini kurmamıza rehberlik ediyor. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle terfi eden komutanlarımızı tebrik ediyorum. İstanbul’umuza ve memleketimize hizmetlerinin daim olmasını diliyorum. Silahlı kuvvetlerimizden emekli olanlara devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kahraman ordumuzun mensuplarını, İstanbullu hemşerilerimi, aziz milletimizi ve sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah devletimizi ebed, milletimizi daim, ordumuzu muzaffer kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.