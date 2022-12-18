İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği uyardı! Fırtına bekleniyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.