İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliği, kentte de hissedilen Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, sahada tarama çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Balıkesir’de saat 19.53’te Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntının ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" denildi.