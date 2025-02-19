İstanbul Valiliğinden kar tedbirleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının vatandaşların günlük yaşamını aksatmaması için bir dizi önlem aldığını duyurdu.

İstanbul Afet Müdahale Planı Devrede

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibariyle AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasına göre çalışmaların başladığı belirtildi. TAMP kapsamında 23 ana çalışma grubu oluşturularak, karla mücadelede kesintisiz hizmet sağlanacağı aktarıldı.

Trafikte Önlemler: Kar Lastiği Denetimleri Sıkılaştırıldı

Otoyollar, köprüler, viyadükler ve ana arterler başta olmak üzere buzlanmalara karşı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletmeleri tarafından tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Emniyet ekipleri, özel araçların kar lastiği denetimlerini artırarak, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulayacak.

Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanları, yoğun kar yağışı anlarında yüksek tonajlı araçların geçici konuşlanma alanı olarak kullanılacak.

Evsiz Vatandaşlara Barınma Desteği

İstanbul Valiliği, bu süreçte evsiz vatandaşların sokakta kalmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Önceden belirlenen konaklama merkezlerine yerleştirilen evsizler için vatandaşlardan da destek bekleniyor. Sokakta yaşayan bireylerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi, hayati önem taşıyor.

Elektrik, Su ve Doğalgaz Kesintilerine Karşı Ekipler Takviye Edildi

Elektrik, su, doğalgaz ve altyapı hizmetleri için mevcut müdahale ekiplerinin sayısı artırıldı.

Sağlık ekipleri ve acil sağlık hizmetleri, olası durumlara karşı güçlendirildi.

Olası yolda kalma durumlarında, beslenme çalışma grubu mağduriyetlerin önüne geçmek için önlem aldı.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

✅ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması,

✅ Özel araç yerine toplu taşıma kullanılması,

✅ Kar lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması,

✅ Özel sektör çalışanlarının hava durumuna göre iş planlaması yapması,

✅ Deniz ve hava yolu sefer bilgileri önceden kontrol edilerek hareket edilmesi.

Kış şartlarına karşı alınan önlemler ve anlık gelişmeler için İstanbul Valiliği ve ilgili kurumların duyuruları takip edilmelidir.

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