İstanbul Valiliğinden Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama: '1 ölü, 2'i ağır 4 yaralı'

İstanbul Valiliği tarafından Şirinevler’de meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bahçelievler Şirinevler’de 6 katlı bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" denildi.