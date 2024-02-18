İstanbul Valiliğinden sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Ocak 2024 TK2751 Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelen 1944 doğumlu S.Ç.’nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir:

14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 Bagaj alım salonu önünde video çekilir. S.Ç. isimli vatandaşımız, Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van’dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı’nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmanın öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır” denildi.