İstanbul Valiliğinden Vali yardımcısı açıklaması: Vali yardımcısı olarak belirtilen kişi hukuk müşaviri olup, görevden uzaklaştırılmıştır

İstanbul Valiliği, “ Irak asıllı Alman yolcunun, Vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde ülkemize giriş yaptığı iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “ Vali yardımcısı olarak belirtilen kişinin hukuk müşaviri olduğu ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “ Bazı sosyal medya mecralarında; ülkemize giriş yasağı bulunan, Iraklı Alman bir yabancının, vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde ülkemize giriş yaptığı iddia edilmiştir. 18 Haziran 2023 tarihinde ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır. Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında, olayın gerçekleştiği tarihte, Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Açıklamada Valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.