İstanbul Valiliğinden vatandaşlara 'olumsuz hava koşulları' karşı uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün saat 13.00’te alınan son verileri paylaşması üzerine İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına karşı basın açıklaması yayımladı. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Valiliğin açıklamasında; “İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır” denildi.

Açıklamada ayrıca 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personelin, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisin, 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesinin bulunduğunu ve 101 noktada 475 bin 400 ton tuz ile 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda olduğu belirtildi. İl Jandarma Komutanlığının 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğünün 210 araç ve 703 personel, Kızılay’ın 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğünün ise bin 250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerini vurguladı. Ayrıca bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayısının, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında arttırıldığı da açıklamada yer aldı.

Vatandaşları dikkatli olması konusunda uyaran İstanbul Valiliği, “Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir. İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.