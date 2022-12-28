İstanbul Valiliğinden yılbaşı tedbirleri hakkında açıklama

İstanbul Valiliğinden alınan önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde yoğun ve sürdürebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır” denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların acil durumlarda aşağıda yer alan telefon numaraları vasıtasıyla “ 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 İBB Beyaz Masa, 185 Su Arıza İhbar, 186 Elektrik Arıza İhbar, 187 Doğalaz Arıza Haber gibi ilgili kurumlara başvurmaları rica olunur” denildi.