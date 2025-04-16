İstanbul Valisi Davut Gül, ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında açıklamada bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder’in durumu ile ilgili hastane önünde basın açıklamasında bulundu. Vali Gül, Önder’in yaklaşık olarak 6-7 saat sürmesi beklenen bir ameliyata girdiğini ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyata alınması hususunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Gül hastane önünde yaptığı açıklamada, "112’ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor. Dolayısıyla da ambulansa alınması, hastaneye getirilmesi 22.40 gibi oluyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik. İl sağlık müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an ameliyatta. Yaklaşık olarak 6-7 saat sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacaklardır. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Beyefendi ve diğer devlet büyüklerimiz meseleyle yakınen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese geçmiş olsun diyoruz. Ciddi bir ameliyat. Doktorlarımız ameliyatta. 7-8 saat sürebilir. Sabaha karşı doktorlarımız sonucu paylaşacak." dedi.

Sağlık İl Müdürü Abdullah Emre Güler ise, "İlk çağrıyla beraber sayın Önder’e müdahalemizi yaptık. Burada güzel bir kalp ekibi hazır olduğundan dolayı naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir. bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

Hastane Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in durumu ile ilgili olarak, "Ameliyat saat 23.30 sularında başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz, kalp damar cerrahisi ekibimiz buradaydı. Maalesef kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması hayati. Büyük bir ameliyat. Kalp ameliyatları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyatı uzun, 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Tip 1 diseksiyon en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi." dedi.