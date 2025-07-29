İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü ilçesinde kurulan 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi açılışına katıldı.

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 8 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve ardından kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışın ardından Vali Gül, Aile Sağlığı Merkezi’ni gezerek detaylı bilgi aldı.

"Beylikdüzü için 6 tane daha Aile Sağlığı Merkezi açma planımız var"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner açılış konuşmasında Beylikdüzü’ne yeni aile sağlığı merkezleri açılacağının müjdesini vererek, " Beylikdüzü ilçemiz bu konuda hassasiyet gösterdiğimiz bir ilçemiz. Yakuplu Mahallemize büyük bir yatırım yaptık. Burada 8 nolu bir aile sağlığı merkezi inşa ettik, Sağlık Bakanlığımız yatırımıyla. Sadece Sağlık Bakanlığı yatırımı da değil sayın valim riyasetinde İstanbul projemizde bağışlarımız ile bütün kamu kurumlarının uyumu ile beraber tüm memleketimizin dört bir köşesine sağlık tesisleri kazandırmaya çalışıyoruz. Her hafta bir sağlık tesisi açmak için mücadele veriyoruz. Bizim Beylikdüzü için 6 tane daha Aile Sağlığı Merkezi açma planımız var. Bunun 3 tanesini rabbim izin verirse 3 ay içinde tesisleştirmiş olacağız. Rabbim bu emeklerimizi boşa çıkarmasın inşallah. Burada vatandaşımızın bilmesi gereken bir husus var aynı hastanede aynı laboratuvarda çalışılan kan tetkiklerini burada çalıştırabilir durumdayız. Kanser taramalarını burada yapabilir durumdayız. Yeni bir uygulama sayın bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun başlattığı bir uygulama bu. Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi yönlendirdiğinde hastaneden merkezi randevu sistemine takılmadan otomatik olarak buradan randevusunu bizim kendi aile hekimimiz vatandaşa verebiliyor" dedi.

"Hedef: 2 bin 500 nüfusa bir aile hekimi gelecek şekilde planlama"

İstanbul Valisi Davut Gül ise açılışta yaptığı konuşmasında, "Sağlık Bakanımızın hedefi İstanbul’da 2 bin 500 nüfusa bir aile hekimi gelecek şekilde planlama. Bu Türkiye genelinde de böyle. Bunun için İstanbul nüfus itibariyle çok kalabalık şehirleşme itibariyle çok hızlı büyümüş. Dolayısıyla yapmamızın önündeki en büyük engel arsanın olmayışı. Sayın bakanımız bizlere açık çek verdi. İstanbul’da arsası temin edilen her yere ihtiyaç varsa aile sağlık merkezini hemen yapalım. Bunu olabildiğince 1 sene içinde o dönüşümü hemen gerçekleştirelim. Bu mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde birinci basamak sağlık hizmetinde hizmetlerinizi alacaksınız. Şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz var. Ama birçok hizmeti oraya gitmeden aile sağlık merkezinde alabilecek durumdayız. Bunun içinde, aşılarınızı temel sağlık problemlerinizi takip edebilecek hekimlerimizi en iyi şartlarda hizmet verebilecek bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sayın cumhurbaşkanımızın liderinde Türkiye’mizin bugünü dünden daha iyi. Hem Beylikdüzü’nün, hem İstanbul’un hem Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacak" diye konuştu.