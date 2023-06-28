İstanbul Valisi Davut Gül, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret edip, polislerle bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Çevik Kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Aktaş, polis memurlarının bayramını kutladı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün bahçesinde üç küçükbaş hayvan kesildi. Burada yapılan duaların ve kurbanların kesilmesinin ardından Vali Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş yemekhaneye geçerek personelle yemek yedi.

Yemekten sonra Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı ebru çalışması birer tablo hediye edildi.