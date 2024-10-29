İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
İstanbul Valiliğinde Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valiliğinde Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kabul töreni gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle valiliğin fuaye salonunda tebrikleri kabul etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, din adamları katıldı. Tebrikleri kabul eden Vali Gül, ardından Vatan Caddesi’nde düzenlenen resmi törene katıldı.