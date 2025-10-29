İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyetin 102'inci yıldönümünde tebrikleri kabul etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102'inci yıldönümü programı kapsamında tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet’in 102’inci yıldönümü programı kapsamında tebrikleri kabul etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, Fatih’teki valilik binasında gerçekleştirildi. Tören kapsamında, Vali Davut Gül, tebrikleri fuaye alanında kabul etti. Sabah 09.30’da başlayan törende, 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Nuri Arslan, yer aldı. Programa ayrıca, kamu kurumu yöneticileri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.