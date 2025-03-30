İstanbul Valisi Davut Gül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Darülaceze sakinleriyle kahvaltıda buluştu. Vatandaşların bayramını kutlayan Gül, "86 milyon olarak kocaman bir aileyiz. Rabbim tekrarına kavuştursun, Allah kazasız belasız bir yıl nasip eylesin" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Darülaceze’de kalan vatandaşlarla bayram kahvaltısında bir araya geldi. Düzenlenen bayramlaşma programına Vali Gül’ün yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Şişli Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Darülaceze sakinleri, çok sayıda çocuk ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından Gül, oradaki sakinleri tek tek odalarında ziyaret etti, hatırlarını sordu ve karanfil dağıtarak bayramlarını kutladı.

"Rabbim tekrarına kavuştursun, Allah kazasız belasız bir yıl nasip eylesin"

Programda herkesin bayramını kutladığını söyleyen Vali Gül, "Bizler büyük bir aileyiz. Her birimizin çekirdek ailesi var ama millet olarak, 86 milyon olarak kocaman bir aileyiz. Dolayısıyla bu ailenin bir ferdi olarak kimi zaman sizlerle birlikte kimi zaman toplumun farklı kesimleriyle birlikte bayramlaşıyoruz, bayramlaşacağız. Rabbim tekrarına kavuştursun, Allah kazasız belasız bir yıl nasip eylesin. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.