İstanbul Valisi Davut Gül'den Silivri Belediye Başkanlığına Ziyaret
İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da hazır bulundu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyede ağırladığı Vali Gül’ü, Kaymakam Tolga Toğan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte karşıladı. Başkan Balcıoğlu, Vali Gül’ün ziyaretine ilişkin şu açıklamada bulundu:
“İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü, Kaymakamımız Tolga Toğan, belediye başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte belediyemizde ağırladık. Kıymetli valimize nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum.”