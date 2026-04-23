İstanbul Valisi Davut Gül koltuğunu 2'nci sınıfı Asmin Ayşe Aslan'a bıraktı

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ağrı, Ardahan, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas ve Şırnak illerinden, İstanbul’a gelen 30 öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Valilik binası kabul salonunda düzenlenen törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve okul müdürleri eşlik etti. Vali Davut Gül, öğrencilerin bayramını tebrik etti.

"Bu sene bayram sevincini buruk şekilde kutluyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, konuşmasında İstanbul Valisi Davut Gül’e teşekkür ederek, "Bu sene bayram sevincini buruk şekilde kutluyoruz. Anadolu’nun farklı illerinden gelen öğrencilerimizle birlikteliği, kaynaşma bilinci ve şuuruyla İstanbul’un çocuklarıyla kutlayalım dedik. Bu bayram coşkusunu beraber yaşasınlar. Elazığ, Erzurum, Diyarbakır’dan, Nevşehir’den gelen öğrencilerimiz var" şeklinde konuştu.

"İstanbul’u görmeniz, tanımanız buradaki İstanbullu öğrencilerle tanışmanız bu anlamda çok kıymetli"

İstanbul Valisi Davut Gül, kendisini ziyaret eden çocukların bayramını kutlayarak, "Bayramınızı kutluyoruz. Rabbim nice bayramlara kavuştursun. 23 Nisan’ın iki anlamı var. Birincisi çocukların bayramı, ikincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı. O milli iradenin başlangıç günü. O açıdan da çok önemli. Biz, iki coşkuyu aynı anda yaşıyoruz. İstanbul şehirlerin hası. Bu anlamda İstanbul’u görmeniz, tanımanız buradaki İstanbullu öğrencilerle tanışmanız bu anlamda çok kıymetli. Burada kaldığınız süre içinde gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerde daha sonralarda kitaplarda okuyacağınız kitaplarda okuduklarınızı görmüş olacaksınız" dedi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bizler için bir bayram değil aynı zamanda atalarımızın bizlere bıraktığı emanetin taşıyıcısıdır"

Vali Davut Gül’ün koltuğuna oturan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan, "Aziz milletimiz Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik içinde, inanç ve kararlılık içinde kazanmıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır. Bu tarih bir dönüm noktasıdır. Milletimizin geleceğine, belleğine tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bizler için bir bayram değil aynı zamanda atalarımızın bizlere bıraktığı emanetin taşıyıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Spor alanında yürütülen spor şehri İstanbul Projesiyle çocukların spora yönlendirilmesi teşvik edilmelidir. Sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli olması gereklidir. Aynı zamanda Ben Okuyorum İstanbul Okuyorum Projesiyle okuma alışkanlığı kazandırmayı, düşünce dünyamızı geliştirmektedir. Dileğim Filistin, Doğu Türkistan, İran, Suriye, Libya başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının huzur içinde büyüdüğü, güvenle geleceğe baktığı ve kendi değerleriyle güçlü yarınlar kurduğu bir dünyanın var olmasıdır" şeklinde konuştu.