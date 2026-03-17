İstanbul Valisi Davut Gül ve Başkan Vekili Aksoy, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte Cumhuriyet meydanında kurulan iftar çadırında Esenyurtlularla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bugün birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Mutluluğumuzu artıran en güzel sebeplerden biri de devlet büyüklerimizin bizimle burada beraber olmasıdır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile İstanbul Valisi Davut Gül, Kadir Gecesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar saatine doğru meydanda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar kurulan sofralarda yerini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda orucunu açtı. Kadir Gecesi dolayısıyla kurulan iftar sofrasında birlik ve beraberlik görüntüleri oluşurken, program yapılan duaların ardından sona erdi.

"Esenyurt Belediyesi’nin tüm idarecilerini ve personelini gönülden tebrik ediyorum"

İstanbul Valisi Davut Gül Ramazan Ayı’nın birleştiriliciğine dikkati çekerek şöyle konuştu: "Önümüzde mübarek bir bayram var. Rabbim bizleri bayrama sağlık ve huzur içerisinde kavuştursun. Şimdiden bayramınızı ve Ramazan’ınızı tebrik ediyorum. Başta Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy olmak üzere, Esenyurt Belediyesi’nin tüm idarecilerini ve personelini gönülden tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 26-27 gündür Ramazan’ın ruhuna uygun, son derece güzel organizasyonlara imza atıyorlar. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde başarılı çalışmalara şahit olmuştuk. Burada bulunan her bir hemşerimize sorduğumuzda aslında ortak bir amaç görüyoruz: Ramazan’ın o manevi atmosferini birlikte yaşamak, aynı sofrada buluşmak, paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu hissetmek. Belediyemizin de en önemli görevi, sizlere bu birlik ve beraberliği yaşayabileceğiniz ortamları sunmak. İnanıyorum ki çocuklarımız, yıllar sonra "Nerede o eski Ramazanlar?" denildiğinde; Esenyurt’ta çok güzel bir Ramazan yaşadıklarını, dostluklar kurduklarını, teravihlerde bir araya geldiklerini, camilerde öğrendiklerini ve belediyemizin düzenlediği etkinliklere katıldıklarını gururla anlatacaklar. Rabbim bu güzel günlerin tekrarına bizleri ulaştırsın. Bu yıl İstanbul’umuzda, Esenyurt’ta ve ülkemizin dört bir yanında ayrı bir Ramazan coşkusu yaşanıyor. Özellikle okullarımızda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de bu sürece dâhil olmasıyla bu manevi iklim daha da güçlendi. Sizlerin de bunu hissettiğinize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bizlerin iftarını zamanında açabilmesi için büyük bir özveriyle çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere, Esenyurt Belediyesi’nin her kademesinde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza ve Sayın Can Aksoy’a ayrıca şükranlarımı sunuyorum."