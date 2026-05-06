İstanbul Valisi Gül: 'Bütün vatandaşlarımızın trafik bilincini öğrenmesi ve bunu kendi hayatında uygulaması lazım'

İstanbul Valisi Davut Gül, Trafik Haftası kapsamında Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, trafik kazalarının azalmasını herkesin istediğini belirterek, "Çocuklarımızdan başlayarak yayaların, şoförlerin, özetle bütün vatandaşlarımızın trafik bilincini öğrenmesi ve bunu kendi hayatında uygulaması lazım. Bunun için de en kolay ulaşacağımız hedef kitlemiz öğrencilerimiz" dedi.

Trafik Haftası kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği etkinlikte, güvenli sürüş bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulandı. Program çerçevesinde parkurda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler; yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve temel sürüş kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalar, çocukların trafikte doğru davranış alışkanlıkları kazanmasına katkı sağladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların aktif katılımı dikkat çekerken, erken yaşta trafik bilinci oluşturmanın toplum güvenliği açısından taşıdığı önem bir kez daha gözler önüne serildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Trafik kazalarını azaltmayı herkes istiyor ama bunun için bir sihirli değneğimiz yok. Çocuklarımızdan başlayarak yayaların, şoförlerin, özetle bütün vatandaşlarımızın trafik bilincini öğrenmesi ve bunu kendi hayatında uygulaması lazım. Bunun için de en kolay ulaşacağımız hedef kitlemiz öğrencilerimiz. Ümraniye Belediyemizin öncülüğünde, onların mekanında, öğrencilerimiz belli bir takvim içerisinde gelerek burada teori ve pratik trafik bilinci eğitimi alıyorlar. Aslında burada kurumların bir birlikte iş yapma kültürünü de görüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, Kaymakamlarımızın organizasyonu, Belediyemizin işi tamamen sahiplenmesi ve yürütmesiyle beraber çocuklarımız bu güzel havada iyi vakit geçirdikleri gibi akıllarında trafik bilinciyle ilgili de temel bilgiler kalmış oluyor. Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yavrularımıza ilgileri, alakaları için teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de sizlere sunuyorum. Sizler bu konulara ilgi gösterdikçe, iyi örnekleri paylaştıkça toplumda da aslında bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Allah eksikliğinizi vermesin" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise trafik haftasını hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah kazasız belasız, canlarımızın ölmediği bir trafik haftasıyla senemizi atlatırız; Ümraniye’mizde olmak üzere bütün Türkiye’mizde. Trafik haftası münasebetiyle de Sayın Valimizi davet ettik bu parkurumuza. Burası Ümraniye’de İlçe Belediyesi olarak İstanbul’daki iki üç parkurdan bir tanesi. Arabalarımız eskimişti, Sayın Valimize de söyledik. Sağ olsunlar, katkıları oldu, 25 tane yeni araç aldık. Burada ne yapıyoruz? Bütün ilkokul öğrencilerini her gün sıraya koyarak burada eğitime tabi tutuyoruz. Hem fiziksel eğitimi dışarıda öğreniyorlar o araçlarla, hem de içeride sınıflarda derslerini öğreniyorlar. Trafik eğitimi çok önemli. Bütün kazalar eğitimsizlikten geliyor, trafiği bilmemekten geliyor. Maalesef alelusul öğrenilen ve zamanında alınan ehliyetlerle trafik düzeni sağlanamıyor. Bunu küçük yaşta çocuklarımızı eğiterek, öğreterek bu işleri halledersek Türkiye o zaman canlarına sahip çıkacaktır, trafik daha rahatlayacaktır. Ben bu münasebetle Sayın Valime, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve de trafikle alakalı emniyet birimlerine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.