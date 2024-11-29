İstanbul Valisi Gül: 'Çalışma sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılma çalışması devam ediyor'

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Çalışma sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılma çalışması devam ediyor” dedi.

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Davut Gül, “Bugün 15.30 sularında Güngören’de yenilenen bir binanın yıkım çalışmaları neticesinde bir çökme meydana gelmiş. Olayın ilk anından itibaren gerek AFAD, gerek itfaiye, ilçe belediyesi, UMKE bütün kuruluşlar geldiler ama alanda çalışmak çok zor. Tabii içeride bir hemşehrimiz kaldığı için onu canlı kurtarmak için adeta kuyumcu inceliği ile arkadaşlarımız çalışmaya gayret ediyorlar. İş makinası çok, kişiler çok, alet edevat çok ama çalışılacak alan dar ve sabırla bu sürecin takip edilmesi gerekiyor. Baktık. Arkadaşlarımızla zaten irtibat halindeydik. Herhangi bir eksik yok ama istiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza ulaşalım. Sağ salim bir şekilde ailesine kavuşturalım. Çok geçmiş olsun. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kendisine ulaşamadık. Sağlık durumu ile ilgili bir bilgimiz yok. Daha önce yaralı kurtulan bir hemşehrimiz var. Onun sağlık durumu çok şükür iyi. Yine çalışmada bulunan 4 vatandaşımız var onlarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Toplam 6 kişi çalışıyormuş. O 6 kişinin 4 kişisi sorun yaşamamışlardı. Biri kurtarılmıştı. Birinin de kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor.