İstanbul Valisi Gül: 'Okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı hasar olmadığı tespit edildi'

Şişli’de düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi’ne katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımızın tamamı deprem döneminde tekrardan elden geçti ve okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı hasar olmadığı tespit edildi. Sadece okullarımız değil kamu binaları, aynı şekilde vatandaşa ait evler, iş yerlerinin ağır veya orta hasarlı olmadığını görüldü. Hafif hasarlı konutlar ve iş yerleri var" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meydana gelen depremin ardından afet bilincini artırmak amacıyla tüm resmi ve özel okullarda öğrencilere ilk derste Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Şişli’de bulunan Nilüfer Hatun Ortaokulu’ndaki Afet Farkındalık Eğitimi programına İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Program dahilinde sınıfları da gezen Vali Gül, öğrencilerle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Deprem konteynerini inceleyen Gül, öğretmenlerin öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ile deprem çantasında bulunması gereken malzemeler hakkında bilgi verdiği eğitimi yerinde izledi.

"İstanbul’daki bütün okullarımızda Afet Farkındalık Eğitimi veriliyor"

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, "23 Nisan’da İstanbul’da deprem yaşadık. Bunun neticesinde de okullarımız 2 gün eğitim öğretime ara verdi. Sonrasında da cumartesi pazar tatile denk geldi. Bugün de ilk ders günümüz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla İstanbul’daki bütün okullarımızda Afet Farkındalık Eğitimi veriliyor. İlk derste bütün okullarımızda ve bütün sınıflarımızda bu eğitim veriliyor. Biz de ortaokulumuzda sınıflarımızdan 2 tanesine girerek bu derslere şahitlik ettik. Öğrencilerimizle görüştük. Öğretmenlerimizle görüştük. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz, İstanbul’un en güvenli binalarının başında okullarımız geliyor. Bunun neticesinde de velilerimizin içi rahat bir şekilde gönderiyor. Öğrencilerimizin içi rahat ve bizlerin bu anlamda içi çok rahat. Okullarımızın güvenli olduğunu velilerimiz de bir kez daha test etmiş oldu. Özellikle korkusu olan evinde kalmaktan çekinen hemşehrilerimizi cumadan başlayarak okullarımızda ilçelerimizin belli bölgelerinde ki biz hepsini açtık. Hep sahipliği yaptı ve bunun neticesinde de meslek liselerimizin lojistiğini sağladı. Yeme içme konusunda yardımcı oldu. Öğretmenlerimizin gönüllü olarak hizmet verdiği ve okullarımızın da barınma amaçlı kullanıldığı okullarımızın bahçesinin yine bu anlamda kullanıldığı bir dört gün geçirmiş olduk. Depremde sizler de yakinen takip ettiniz. 173 hemşehrimiz panikle ya merdivenlerden hızlı inerken veya camdan atlayarak irili ufaklı yaralanmalara sebebiyet verildi. Aslında bu eğitimde bizim öğrencilerimize, yavrularımıza ve velilerimize anlatmak istediğimiz olay panik yapmadan bu depremin geçmelerini beklemeleri şehrimize geçmiş olsun, öğrencilerimize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"Okullarımızın tamamını testten geçiriyoruz"

İstanbul’da 5 bin 500 deprem toplanma alanının olduğunu söyleyen Vali Gül, "Okullarımızın tamamı deprem döneminde tekrardan elden geçti ve okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı hasar olmadığı tespit edildi. Sadece okullarımız değil kamu binaları, aynı şekilde vatandaşa ait evler, iş yerlerinin ağır veya orta hasarlı olmadığını görüldü. Hafif hasarlı konutlar ve iş yerleri var. Statik anlamda, güvenliği etkileyecek anlamda hasarlı hiçbir bina tespit edilemedi. Biz okullarımızın tamamını zaman zaman testten geçiriyoruz. Bazı okullarımızı ihtiyaca göre yıkıp tekrardan yapıyoruz. Bazı okullarımızı da güçlendiriyoruz. İstanbul’da 2006’da proje koordinasyon birimi kuruldu. Bu birim şimdiye kadar 2 buçuk milyar dolar bu işlere para harcadı. Bin 500 okulun 380 tanesi yıkılıp tekrar yapıldı. Yaklaşık bin tane de okulumuz güçlendirildi. Tarihi okulların restorasyon süreçleri ise hep devam eden bir süreç. Eğitim ve öğretim amaçlı kullanılan binalarımızın tamamı depreme dayanıklılık testleri ve sınavlarından geçti. Okul bahçelerimizin tamamı deprem toplanma alanı olarak tespit edilen yerlerdir. Yine aynı şekilde parklar bahçeler de deprem toplanma alanı olarak kullanılıyor. AFAD’ın toplanma yerleri hakkında bir uygulaması mevcut uygulamaya konumunuzu girdiğinizde size en yakın toplanma alanını gösteriyor. İstanbul’da 5 bin 500 deprem toplanma alanımız mevcut. Tabii önemli olan deprem sonrası değil deprem esnasında binalarımızın sağlam olması" ifadelerini kullandı.