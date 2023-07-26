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- İstanbul Valisi Gül: 'Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altında'
İstanbul Valisi Gül: 'Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altında'
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.