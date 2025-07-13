İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ile buluştu

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazileri onuruna yemek düzenledi.

İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümü nedeniyle yemek programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Gül, "15 Temmuz’u sadece demokrasiye müdahale ya da sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmış bir grubun bir darbe girişimi olarak değerlendiremeyiz. 15 Temmuz, Türkiye’yi işgalle karşı karşıya getirme operasyonun bir parçasıydı. Dünyadaki gelişmeleri gördüğümüzde, yakın coğrafyamızdaki gelişmeleri gördüğümüzde taşların yerine oturduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, duası, daha da önemlisi Allah’ın taktiri. Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Allah taktir etti bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Sizlerle birlikte, sizlerin en yakınlarıyla birlikte 85 milyon vatandaşımız şehit olma, gazi olma amacıyla kendini sokaklara attı. Başta hain terör örgütü FETÖ olmak üzere devletimiz bütün terör örgütleriyle mücadelesini devam ettiriyor. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, iç cephemizi daha da sağlamlaştırarak şehitlerimizin şehit düştüğü amaçları doğrultusunda bu ülkeyi, bu milleti, bu bayrağı sonsuza kadar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her bir şehidimizin, her bir gazimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha iletiyorum" dedi.