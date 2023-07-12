İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle buluştu

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı nedeniyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, “O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hep beraber meydanlara indik. Bayrak olduk, sancak olduk, cesaret olduk. Türkiye’nin en uzun gecesinde kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tek renk, tek yumruk olduk. Hayasız akına geçit vermedik. Vatan uğruna, bayrak uğruna, millet uğruna Türkiye’de 252 defa şehit olduk. İstanbul’umuzda 100 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği o gün milletçe bir destan daha yazdık. Hamdolsun o gece anladık ki Çanakkale ruhu yaşıyor, milli mücadele ruhu ölmemiş” dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin 7. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde şehit ve gazi ailelerinin onuruna yemek düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Hepimizin bildiği üzere o gece hainler hür irademize, istiklal ve istikbalimize, gazi Meclisimize kastettiler. Cumhurbaşkanımızın canına kastettiler. Bu alçaklar kendi halkına silah sıktı, kendi polisini bombaladı. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldı. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı bize çevirdiler. İşte o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hep beraber meydanlara indik. Bayrak olduk, sancak olduk, cesaret olduk. Türkiye’nin en uzun gecesinde kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tek renk, tek yumruk olduk. Hayasız akına geçit vermedik. Vatan uğruna, bayrak uğruna, millet uğruna Türkiye’de 252 defa şehit olduk. İstanbul’umuzda 100 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği o gün milletçe bir destan daha yazdık. Hamdolsun o gece anladık ki Çanakkale ruhu yaşıyor, milli mücadele ruhu ölmemiş. O gece gördük ki bağlarımız çok derin, kardeşliğimiz dipdiri. İmanıyla, cesaretiyle, çıplak elleriyle tarihin en büyük destanlarından birini yazan böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Rabbimden necip milletimize şehirlerin sultanı aziz İstanbul’a layık olmayı niyaz ediyorum” dedi.

“FETÖ’cü hainlerle dünyada ve ahirette hesabımız bitmeyecek”

Vali Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Allah bu millete o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın, bizi vatansız bırakmasın. O büyük imtihandan yüz akıyla çıkan aziz milletimizin feraset, azim ve cesaretini arttırsın. O gece yaşadıklarımızı asla unutmadık, unutturmayacağız. Okçular tepesini hiç terk etmeyeceğiz. Bu toprakları bize emanet eden kahraman ecdadımıza layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler temenni diyorum. Devletimize, davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz kıymetli

annelere, babalara, kardeşlere, eş ve çocuklara hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi, birliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

“Vatan sevmek imanın ve inanmanın bir parçasıdır”

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç de, “Bugün caddelere, sokaklara ve meydanlara çıkan milletimiz, kendilerini seve seve tankların önüne attılar, hainlerin kurşunlarının önüne göğüslerini siper ettiler. İyi ki bu topraklarda dünyaya gelmişiz, iyi ki böyle bir kültüre sahibiz. Vatan sevmek imanın ve inanmanın bir parçasıdır. Bizim kültürümüze göre vatan sevgisi her şeyin üzerindedir. Çünkü özgür bir vatanda yaşamak, kendi kültür ve değerlerinizi özgürce yaşamayı beraberinde getirir. Özgür olmadığınız bir toprakta kendi inancınızı ve değerinizi yaşayamazsınız. Bin yıl bu topraklarda hakim bir kültüre sahip bir medeniyet inşa etmiş ecdadın torunları olarak bu anlayışta olduğumuz için o gün 15 Temmuz’da seve seve tankların altına yatarak top mermilerine göğüslerini siper eden insanlar, öyle anlamlı bir duruş sergilediler ki bir sonraki kuşaklarımızda bu ruhla topraklarına sahip çıkacak ve yalnızca ülkemizde değil dünyada da bir medeniyeti beraber inşa edecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri katıldı.