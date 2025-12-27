İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'taki kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Esenyurt’ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi yaralanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Gül, ziyareti esnasında hastaların durumları hakkında sağlık personellerinden bilgi aldı.