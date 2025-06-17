İstanbul Valisi Gül, Ümraniye Tübitak 4006-C Bilim Fuarı Festivali'ne katıldı

Ümraniye’de ‘Ümraniye Tübitak 4006-C Bilim Fuarı Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bilim fuarına katılan genç kardeşlerimiz projelerini anlatırken hepsinin gözünde o mutluluğu ve heyecanı gördük" dedi.

Ümraniye’de Millet Bahçesi içerisinde bulunan Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’nde ‘Ümraniye Tübitak 4006-C Bilim Fuarı Festivali’nin açılışı geçekleştirildi. Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile ilçedeki farklı okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, festival kapsamında kurulan stantlarda birbirinden farklı teknolojik çalışmaları içeren projelerini sergiledi. Vali Davut Gül ile Başkan İsmet Yıldırım stantları gezerek projeler ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Programda konuşma yapan Başkan İsmet Yıldırım, "Sizden çok şeyler bekliyoruz, bütün hizmetler, yapılanlar size. Türkiye’nin ilerlemesi için disiplin, eğitim, bilgi. Ve bu bilginin sonunda da eser ortaya çıkarmamız lazım. Onun için sizlerden çok şey bekliyoruz. Biz, sizin emrinizdeyiz" dedi.

Vali Davut Gül, "Ümraniye’ye her geldiğimizde başka bir güzellikle karşılaşıyoruz. Bu millet bahçesi gerçekten parmakla gösterilen yerlerden biri. Ama içerisindeki bilim merkeziyle bu güzellik bir kez daha taçlandı. Bunu güzel yapan sadece fiziki yapılar değil sizin kullanmanız, sizin sahiplenmeniz. Bilim fuarına katılan genç kardeşlerimiz projelerini anlatırken hepsinin gözünde o mutluluğu, o heyecanı gördük. Ümraniyemizde Allah birliğinizi, bütünlüğünüzü daim etsin" dedi.