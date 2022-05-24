İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan çete çökertildi. 12'si kadın olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.05.2022 16:26
  • Güncelleme: 24.05.2022 18:06
İstanbul ve Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme” suçlarıyla ilgili geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları mercek altına alındı

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Çorlu İlçesinde Twitter, Instagram, Facebook isimli sosyal paylaşım siteleri üzerinden müşteri bularak, 18 adreste 9 yabancı (3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan) 3 Türk Mağdur kadına para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik Tekirdağ ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, Ş.Ö, A.K, M.Ö, U.D, G.K, F.S, H.K, F.A. olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7,65 çapında tabanca, 6 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 TL, 100 Dolar para, fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, fuhuşta kullanılan cinsel materyaller ele geçirilerek el konuldu.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Fuhuş yapılan evler ile ilgili mühürleme (kapatma) işlemleri başlatılırken, Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ve 12 kadın adliyeye sevk edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

3
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

4
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

5
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

6
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

DAHA FAZLA
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı