İstanbul'da 2026 yılının ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde kısa sürede etkili oldu.

İstanbul yeni yıla karla girdi, yollar beyaza büründü
İstanbul’da 2026 yılının ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde kısa sürede etkili oldu.

İstanbul’da 2026 yılının girmesiyle beraber meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı ile yollar kısa sürede beyaza büründü. Araçlar yolların kayganlaşma riskine karşı temkinli olarak ilerledi. O anlar Beykoz Karlıtepeden görüntülendi.

Emircan Sarı isimli vatandaş ,"Yeni yıldan büyük beklentilerimiz var. Kar yağışı ile başladık. Güzel bir yıl olmasını bekliyoruz inşallah" derken, Umut Gürgen, "İnşallah güzel bir yıl olur" şeklinde konuştu.