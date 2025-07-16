İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025 yılı mezuniyet töreni, Ora Arena’da yoğun katılımla gerçekleşti. Bu yıl 2 bin 815 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu yıl da mezuniyet törenini coşkuyla kutladı. Düzenlenen törene mezun öğrencilerin aileleri, akademisyenler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Mütevelli Heyet Başkanı Azmi Ofluoğlu katıldı. Bu yıl mezuniyet heyecanı yaşayan 2 bin 815 öğrenci, diplomalarını alarak geleceğe ilk adımlarını attı.

"Mezun sayımız otuz bine ulaştı"

Törende konuşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak ailemiz genişliyor. Bugün 2 bin 815 mezun veriyoruz. Bunun 700’ü uluslararası öğrenci. Aynı zamanda bu aile büyüyerek bugüne kadar mezun sayımız otuz bine ulaşmış durumda. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ailesi bu büyük yürüyüşe Türkiye’nin yeni yüzyılında son derece anlamlı, önemli sorumlulukları da yüklediği kanaatindeyim" dedi.

"Vicdanınızı, merhametinizi, iyilik dolu yaklaşımı hep diri tutacaksınız"

"Sürekli yapay zekâdan söz ediyoruz" diyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İnovatif gelişmelerden söz ediyoruz. Bunlar son derece kıymetli. Sizler onların aynı zamanda öncüsü, üreteni, taşıyıcısı ve onları daha da derinleştiren olacaksınız. Ama bunu yaparken bilimin, bilginin aslında kıymetlendirilen yanı vicdanınızı, merhametinizi, iyilik dolu yaklaşımı hep diri tutacaksınız. Sizi farklılaştıran şey olmayacak. Sizleri her türlü fedakârlıktan kaçınmayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak annelerinizin babalarınızın ve ailelerinizin kıymetli bir emaneti olarak gördük. Şimdi o emaneti, onlara teslim ediyoruz. Umut ediyor ve diliyorum ki her daim sizler parmakla gösterilen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin farklılığını hissettiren sevgili mezunlarımız olacaksınız" şeklinde konuştu.

"Vatanınızı sakın ola asla terk etmeyin"

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim temel şiarımız; bilgi yetmez, asıl önemli olan bilinçtir. Bilgi bilince, dönüşünce iş yarar. Hepiniz mesleklerinizin en bilinçlisi, en kuvvetlisi, en birikimlisi olacaksınız. Oldunuz, daha da geliştireceksiniz. Hiçbir güç sizi zorluklar karşısında pes ettirmesin, diz çöktürmesin. Vatanınızı sakın ola asla terk etmeyin. Bir ayağınız o pergel metaforunda olduğu gibi bu vatanın toprağına, değerlerine, inancına sımsıkı bağlansın. Evet diğer ayağıyla da dünyayı tanıyın. Bilin ve güçlü bir rekabetin içinde olun."

Konuşmanın ardından bölüm birincileri ve mezunlar akademisyenlerin elinden diplomalarını aldı.

Törenin sonunda kepler havaya fırlatılırken mezunlar coşkuyla şarkılara eşlik etti.