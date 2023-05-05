İstanbul Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunda 'Sabri Özer' Dönemi

İstanbul’da görev yapan Ziraat Odası Başkanları yeni dönemde İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev yapacak isimleri belirlemek için toplandı. Toplantıya ilçe Ziraat Odası Başkanları katıldı.

2 adayın yarıştığı İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı seçiminde Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, İstanbul Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığına oy çokluğuyla seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan İstanbul Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu yeni Başkanı Sabri Özer, yeni dönemde çiftçilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için çalışacaklarını belirtti.

“4 yıl boyunca sizlere hizmet vermek için aday oldum ve kıymetli oylarınızla seçildim. Bizler eli öpülesi çiftçilerimizin sorunlarını yetkili makamlara iletmek ve sizlere hizmet etmek için seferber olacağız” diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacağız. Yaşadığımız ekonomik sorunlar üreticilerimizi de etkiliyor, fakat bu süreci en az hasarla atlatmak

için elimizden geleni hep beraber yapacağız. Sizlerin temsilcisi ve sesi olacağız.”

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer başkanlığındaki yeni yönetim, Başkan vekili Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin ve Sekreter Üye Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ’dan oluştu.