15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler kahvaltıda buluştu

Gaziosmanpaşalı şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu. Buluşmaya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Kahvaltının ardından 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda tören gerçekleştirildi.
Şehit ve gazi yakınlarını yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu: “15 Temmuz ülkemiz tarihinde kara lekelerden birisidir ve aynı zamanda ders almamız gerek olaylardan birisidir. Aklını birilerine kiraya veren insanların yine ülkemizin güvenip emanet ettiği silahlar ile neler yapmaya kalkıştıklarını gösterdi. Tabi millet olarak aynı Kuvay-i Milliye gibi tek vücut olarak iradesine hiçbir emperyalist gücün teslim alamayacağını göstermiş oldu" dedi.
“Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum”Programa katılan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz önce kendi ilçemizde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını kahvaltıda ağırladık. Onların yaşadığı o acı günlerin hatıralarını paylaştık. Sonrasında 15 Temmuz Şehitleri anısına yapmış olduğumuz 251 şehitlik anıtı ziyaret ettik. 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz millet olarak birlikte bir arada olduğumuz zaman 15 Temmuz’da hain darbe girişimine nasıl millet dur dediyse biz de bunun bir ifadesini yansıttık. İnşallah milletimizin o günleri bir daha yaşanmaması için buradan da dualarımızı ettik” şeklinde konuştu.