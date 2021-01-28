17 yaşındaki Şevval velilere dijital seminer veriyor, gören veliler şaşırıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “DijiAile-Ailede Dijital Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan dijital seminerler devam ediyor. 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olan 17 yaşındaki Şevval Başarslan velilere dijital seminerler düzenliyor. 17 yaşındaki Şevval Başarslan’ı gören veliler şaşırıyor.
“Veliler ilk başta şaşırıyor"Velilerin kendisini gördükleri zaman şaşırdıklarını belirten Şevval Başarslan, ”Veliler ilk başta şaşırıyorlar tabi ki. Ama bizim hedeflediğimiz bu. Projenin hedeflediği bu. Amacımız burada çağın koşullarına göre değişen aile yapıları ve toplumsal yapılar ile birlikte dijital meselelerimiz de hayatımızın bir parçası olmuştur. Dönüşüme ailelerimizi hazırlamak amacıyla böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. Burada hem hedef öğrencileri aktif kılmak hem de velilerin bilinçlenmesidir. Bir yıldır Tuzla Belediyesi ile beraber Dijital-Dönüşüm projesinde yer alıp belirli seminerler ile velilerimize bir bilgi sunumu yapmayı hedefledik ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Velilerimize verdiğimiz eğitimler ile mail hesabı açma, e-Devlet uygulamasını kullanma, HES kodu alma gibi temel eğitimler veriyoruz. Değişen teknoloji ile beraber gelişen teknoloji beraber çoğu arkadaşımızın katıldığı gibi velilerimizi de buna katmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz” dedi.