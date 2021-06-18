17 Yaşındaki SMA hastası umut, hayata müzik ile tutunuyor

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) olan 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor. Bir orkestra kadar şarkı repertuarı bulunan Umut, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile tekrar piyano çalarak konser vermek istiyor
“Başkanımız ziyarete geldi ve o gün sözleştiler”Umut’un annesi Sergül Şahin;” Umut, SMA hastası ve bedensel engelli. Gönül Elleri Çarşısı’nda kurslara gitti. Burada yıllarca süren bir serüvenimiz oldu. Gayet güzel işler çıkardık. Pandemi bitince inşallah bunlara devam ederiz. Umut çok küçükken biz ona parmaklarını çalıştırsın diye org almıştık. Ablası da müzik dersinde notalı bir şarkı çaldı. Sonra Umut org ile oynarken o şarkıyı çaldı. Şarkıyı çalınca biz bunun üzerine gittik. Gönül Elleri Çarşısı’nda hocalar ile birlikte ve ekstra müzik hocaları ile destek aldık. Biz bir de Ümraniye’de engelliler ile ilgili bir programa katılmıştık. Oradaki orkestradan birisi söyledi. Dedi ki; ’Parmakları çok güzel, Umut ileride iyi bir müzisyen olacak. Bunu kullanın’ dedi. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı’nda bayağı bir çalınca büyük bir org alalım dedik. Pandeminin ilk başlarında çok çaldı. Repertuarını o zaman çok artırdı. Başkanımız ziyaretine geldi. O gün sözleştiler, Başkan Bey ile birlikte daha önce çalmıştı. Gerçekten çok güzel, daha küçüklere ya da bedensel engelli ve zihinsel engellinin yapmak isteyip yapamayacakları bir şey yok” dedi.