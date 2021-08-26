2. Maltepe Sokak Festivali sürüyor

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sokak Festivali kapsamında İBB Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Topluluğu Cumhuriyet Parkı’nda muhteşem bir performans sergiledi.
Önce çocuklar sonra büyükler
Festivali’nin Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’ndaki program, tahtabacak ve pandomim gösterisi ile başladı. Çocuklar için yüz boyama, balon katlama, zumba ve kukla atölyesi etkinlikleri yapılırken program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Gecenin son etkinliği ise İBB Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Topluluğu konseri’nin konseri oldu. Çocuklar yine alanda oyunlarına devam ederlerken, büyükler de seçkin eserlerin tadını çıkardı. 2. Maltepe Sokak Festivali, dolu dolu programıyla 31 Ağustos’a kadar devam edecek.