2020 yılında Beyaz Masaya 225 bin 172 çağrı

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Çağrı merkezi 2020 yılında 225 bin 172 çağrı alırken, alınan 61 bin talep ve şikayetin 56 bin 356’sı çözüme kavuşturuldu.
“Yapılandırma 4 bin 408 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 38.75, yaralı hasta ve acil müdahale 4 bin 253 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, ücretsiz ilaçlama 3 bin 70 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, dezenfeksiyon 2 bin 304 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, cadde sokak süpürme yıkama işlemi bin 778 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100”Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:02