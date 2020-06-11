Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin ve eski hükümlü girişimcilerin kendi işlerini kurmaları, istihdamda destek teknolojileri ve uyumunun sağlanması, mesleki eğitimi ve korumalı işyerlerinin desteğine yönelik 2020 yılı 2. Dönemi başvuru duyurusu ve proje başvuru rehberi, www.iskur.gov.tr adresinde yayınlandı.
2020/2 Proje Hibe Desteği Başvuruları Başladı
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe destekli proje başvurularının başladığını ve başvuruların 17 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
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