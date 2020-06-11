2020/2 Proje Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin ve eski hükümlü girişimcilerin kendi işlerini kurmaları, istihdamda destek teknolojileri ve uyumunun sağlanması, mesleki eğitimi ve korumalı işyerlerinin desteğine yönelik 2020 yılı 2. Dönemi başvuru duyurusu ve proje başvuru rehberi, www.iskur.gov.tr adresinde yayınlandı.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen,” Engelli ve eski hükümlü girişimcilerin yanı sıra engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarının da proje hazırlayabileceğini başvuruların belirtilen tarihe kadar eski hükümlü projeleri için Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, engelli projeleri için ise İl Müdürlüğümüze doğrudan ya da posta yolu ile yapılabilecek.” dedi.