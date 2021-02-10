2020’de 4 milyon 194 bin kilogram ambalaj atığı toplandı

Korona virüs nedeniyle yaşanan zorlu çalışma koşullarında da hizmet vermeyi sürdüren Maltepe Belediyesi, 2020 yılında 4 milyon 194 bin 030 kilogram ambalaj atığı, 2 milyon 51 bin 880 kilogram cam atık toplarken 152 noktada da asbest denetimi gerçekleştirdi.
Asbeste geçit yokAyrıca belediye ekipleri, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan ve kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemeleriyle zemin döşemelerinde bulunan bir madde olan asbest konusunda da 124 yıkım alanında denetim gerçekleştirdi. Ekipler 341 adreste gürültü ölçümü, 124 noktada hava kirliliği ölçümü ve 8 noktada canlı müzik denetimi yaparken, 79 işletmeye de çevresel açıdan ruhsat verdi.