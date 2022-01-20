2021 yılında Güngören’de birçok sosyal yardım vatandaşlara ulaştı

2021 yılında Komşu Esnaf projesi ile hem vatandaşın hem esnafın yanında olan Güngören Belediyesi, aşevinden yapılan düzenli sıcak yemek temini ile neredeyse her kapıyı aşındırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan nakdi ve Komşu Esnaf desteği ise yıl içinde yaklaşık 3 milyon TL’yi buldu.

2021 yılında Güngören Belediyesi, sosyal yardıma başvuran ya da pandemi nedeniyle zor günler geçiren ailelere tek tek ulaşarak sosyal belediyecilik anlayışına ilişkin çalışmalar yaptı. 2021 yılında CİMER ve Beyaz Masa birimleri aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda Güngören Belediyesi ekipleri, ortalama 6 günde tüm incelemeleri tamamlayarak sosyal yardımları hak sahiplerine ulaştırdı. Bu kapsamda 8 bin aileye erzak kolisi dağıtıldı. Bin 470 aileye 2 milyon 114 bin 900 TL nakdi yardım desteğinde bulunuldu. Komşu Esnaf Projesi kapsamından yararlanan bin 58 hak sahibinin yaptığı alışverişler karşılığında toplam 549 bin TL ödeme yapıldı.

Komşu esnaf ile vatandaş anında ihtiyaçlarına kavuştu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in göreve geldikten sonra başlattığı yeni nesil sosyal yardım projesi olan ‘Komşu Esnaf’ ile tüm hak sahipleri projeye üye olan 101 esnaftan tanımlanan puanlar karşılığında diledikleri gibi alışverişlerini yaptı. 2021’de başlatılan projeye marketten kasaba, kırtasiyeden şarküteriye kadar 101 esnaf dahil olurken bin 58 ihtiyaç sahibi vatandaş yararlandı. Hem ihtiyaç sahipleri anında kendi sokağındaki ya da mahallesindeki esnaftan alışverişini yaptı hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü güldü.

İhtiyaç sahibi her kapı tek tek aşındırıldı

Özellikle pandemi nedeniyle Covid-19 olan vatandaşlara aynı gün içinde 4 çeşit sıcak yemek temini yapıldı. 2021’de karantinaya alınan ailelere 19 bin 314 öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Ayrıca 2021 yılında 56 bin 968 öğün 4 çeşit sıcak yemek düzenli olarak Güngören Belediyesi’nin aşevinden, sosyal incelemesi yapılarak sosyal yardım alan vatandaşların evlerine tek tek ulaştırıldı.