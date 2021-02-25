28 Şubat’ın karanlık yüzü Başakşehir’de sergileniyor

Başakşehir Belediyesi, Türk siyasi tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat’ın karanlık yüzünü düzenlediği fotoğraf sergisiyle bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçen ve binlerce vatandaşın mağdur edildiği 28 Şubat’ın simge fotoğrafları, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sergilenmeye başlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye’nin geleceğine vesayet girişimi 28 Şubat” isimli sergiyi ziyaret etti.

Başkan Kartoğlu tek tek inceledi

Başkan Kartoğlu, dönemin gazete manşetleri ve mücadele fotoğraflarının yer aldığı sergideki tüm fotoğrafları tek tek inceledi. Dönemin gazete manşetlerini okuyan Başkan Kartoğlu, simge fotoğrafların hikâyesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

5 Mart’a kadar ziyarete açık olacak

Yaşanılan baskı ve şiddetin gözler önüne serildiği Türkiye’nin geleceğine vesayet girişimi 28 Şubat sergisi, 5 Mart Cuma gününe kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ziyaret edilebilecek.