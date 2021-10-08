3. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 14 yerli ve yabancı yapım yer alacak

Maltepe’de 14 yerli ve yabancı yapımın yer aldığı 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 3. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Festivale Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye meclis üyeleri, sanatseverler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 14 yerli ve yabancı yapımın yer aldığı, konser, söyleşi ve atölyelerle renkli etkinliklerin düzenlendiği festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları sahne için yerini aldı.

Festivalin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2018’de temellerini attığımız 1. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirmiştik. Ancak pandemi koşulları nedeniyle 3.’sünü gerçekleştiremedik. Ve bu yıl 3. Tiyatro Uluslararası Festivali, toplamda 23 ülkeden insanlarımızın katıldığı bir festivaldir. Yaklaşık 10 ülkeden tiyatro oyunlarımız mevcut. Dostluk köprülerini, kardeşlik köprülerini inşa ediyoruz” dedi.

“Avrasya Tiyatrolar Birliği’ni kurduk”

Maltepe Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara ise, “2021 yılında 10 ülkenin katılımı ve 14 yerli yabancı yapımla ve atölyelerle, söyleşilerle seyircimiz ile buluşacağız. Birçok ülke katılıyor. 2019 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz festival içerisinde Avrasya Tiyatrolar Birliği’ni kurduk. Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ve Türkiye bu birliğin kurulmasına imza attılar. Biz pandemi döneminde çalıştık ve birçok ülkeyle tekrar iletişime geçtik. Bazı referanslarla bu ülkeler çoğaldı. Şu anda gururla söylüyoruz ki Avrasya Tiyatrolar Birliği içerisinde Portekiz’den Hindistan’a kadar 25 üyemiz bulunmakta” ifadelerini kullandı.

“Böyle işlerin olması çok güzel”

Özbekistan’dan tiyatro festivali için Türkiye’ye gelen Aybek Veysal Olblu, festivalden memnun olduklarını söyledi. Olblu, “Bu ağır günlerde yani pandemide böyle işlerin olması çok güzel. Özbekistan’da da tiyatroyu çok severler. Türkiye’yi de çok severler. İşte biz de güzel bir oyunla geldik. Böylece kardeş olduğumuzu, böylece birbirimize yakın olduğumuzu, böylece birbirimize olan saygı, sevgi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Özbekistanlı misafirlerin fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.