40 sanatçının 40 eseri “Ey Dost” Sergisi’nde buluştu

Küçükçekmece Belediyesi’nin Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’yi anmak ve anlamak amacıyla düzenlediği ‘Hoşgörü Haftası’ etkinlikleri kapsamında Cennet Kültür ve Sanat Merkezi “Ey Dost” isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Açılışını, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve sanatseverlerin birlikte gerçekleştirdiği sergide, Güzel Sanatlar Akademisi’nden 40 sanatçının 40 eseri yer aldı.

Sergide eseri bulunan sanatçıları tebrik eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin 750., Yunus Emre’nin 700. vefat yılı dolayısı ile onları sanatla yad ediyoruz. Gönüller arasında bir kültür köprüsü kurmak ve birlik beraberliğimizi güçlendirmek istedik. İnsan sevgisi ve hoşgörü kavramlarından yola çıkarak özel bir hafta hazırladık. Bu önemli yılın insanlığa barış, birliktelik ve dayanışma getirmesini temenni ediyorum. Küçükçekmece’nin sadece göl, nüfus, büyüklüğü ile değil sanat, kültür edebiyat eğitimle anılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

40 sanatçının 40 eseri 30 Ekim’e dek CKSM’de

Kaligrafi, Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Resim, ve İnce Kağıt Oymacılığı (Katı’) başta olmak üzere farklı disiplinlerden oluşan sanat branşlarında 40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre konulu “Ey Dost” isimli sergi 30 Ekim’e dek CKSM’de gezilebilir.

Sergide; Ahmet Koçak, Almina Yıldırım, Ali Rıza Özcan, Alparslan Babaoğlu, Burak Çetiner, Büşra Hamzaoğlu, Dilek Erdoğan Aydın, Ece Oğuz, Emin Barın, Emel Koru, Emine Navruz, Erhan Olcay, Ersin Yıldızhan, Gülnihal Gül Mamat, Ülker Erke, Tolga Girgin, Tevfik Fikret Uçar, Mehtap Uygungöz, Bengisu Keleşoğlu, Kadriye Bayraktar, Konur Koldaş, Nesrin İçen, Nazan Ilgaz, Semih İrteş, Sevgi İrteş, Sinem Korkut, Serdar Kipdemir, Sezgin Malkoç, Rümeysa Zeynep Kurtuluş, Şeyma Balcı, Hakan Dağlı, Hasan Çolpan, Nusret Çolpan, İsmail Acar, Uğur Taşatan, Muhammet Fatih Yıldız, Metin Erkan Kafkas, Mustafa Parıldar, Zeynep Çetinkaya, Melek Burak isimli sanatçıların eserleri yer aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu konser verecek

11 Ekim’de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bugünün Işığında Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli” isimli panelle başlayan Hoşgörü Haftası etkinlikleri, 16 Ekim Cumartesi günü Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Antakya Medeniyetler Korosu konseriyle sona erecek.