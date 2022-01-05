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‘40 Yama 40 Hikâye’ sergisi Maltepe’de açıldı

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Sanatçı Bilgi Toplu, “40 Yama 40 Hikâye” isimli ilk kişisel sergisini Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı.

‘40 Yama 40 Hikâye’ sergisi Maltepe’de açıldı
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Sanatçı Bilgi Toplu, “40 Yama 40 Hikâye” isimli ilk kişisel sergisini Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı.

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Kadıköy Kız Sanat Enstitüsü’nden mezun olan Toplu, “Kırkyama sanatında her parçanın bir öyküsü bulunuyor. Kırkyama ile buluşmam ablam Yasemin Sarıkurt ile başladı. Kendisi bana kırkyamanın temel işlemlerini öğretti ve bu yolculuğum böyle başladı. 2011 yılının temmuz ayında 7. Zeytindalı Ulusal Kırkyama Yarışması’nda üçüncülük ödülü aldım. Pek çok karma serginin ardından ilk kişisel sergimi açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. 20 yıllık hayalim gerçek oldu” dedi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, Toplu’ya günün anısına el yapımı tabak hediye etti. Toplu’nun doğa ve Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yansıtan temalı eserleri, yetenekle bezeli rengarenk eserleri, ev tekstili ve hediyelik eşyaları, uzun yıllardır devam ettiği kendi tasarımı bez bebekleri ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sergi 10 Ocak’a dek Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak.

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