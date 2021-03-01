5. Vedat Günyol Deneme Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Kartal Belediyesi’nin çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına; Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı ile birlikte bu yıl 5.’sini düzenlediği ‘Vedat Günyol Deneme Yarışması’nda dereceye giren eserler açıklandı.

‘Yazarların Cumhurbaşkanı’ Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının sonucu açıklandı. Aralarında; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden, Zeynep Oral’ın yer aldığı seçici kurul; yaptığı değerlendirme ile birincilik ödülü dışında Seçici Kurul Özel Ödülü ile Genç Deneme Yazarı Ödülü verdi.

6 Temmuz 2020’de başlayıp 15 Kasım 2020’de sona eren başvurular, Yürütme Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, belirlenen 36 eser Seçici Kurula gönderildi. Seçici Kurulun pandemi koşullarına uyarak karşılıklı görüş alışverişi sonucu oy çokluğu ile aldığı kararlarla; “Sera Toplumunda Çöl Olmak” adlı eseri ile Hüseyin Köse birincilik ödülüne layık görülürken, “Desem mi Demesem mi” eseri ile Arzu Kaya Seçici Kurul Özel Ödülü’nü; “Kendi Küçük Bahçemiz” eseri ile de Ömer Faruk Genç Deneme Yazarı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Vedat Günyol Deneme Yarışması’nın Ödül töreni, pandemi koşullarının da uygun olması durumunda 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 14.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.