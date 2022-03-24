58. Kütüphaneler Haftası Ataşehir’de

Ataşehir Belediyesi bu yıl 58’incisi gerçekleşecek olan Kütüphaneler Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 29 Mart Salı günü başlayacak programda bazen altı çizilen, bazen uçları kırılmasın diye özen gösterilen, bazen de kokusu içine çekilen kitapların yazarları okurlarıyla buluşacak.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü olan kitaplar, insanlara yaşamları boyunca rehberlik eder. 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Ataşehir Belediyesi de vatandaşları kitaplar ve yazarlarla bir araya getirecek.

Çocuk ve yetişkinlere yönelik hazırlanan program bu yıl “Hakikatler ve Kütüphaneler” temasıyla kutlanacak. Necati Tosuner’den Başar Başarır’a, Necati Güngör’den Dilek Büyük’e kadar birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. 29 Mart Salı günü başlayacak olan program, 3 Nisan Pazar günü son bulacak. 7’den 77’ye herkesin katılabileceği Kütüphaneler Haftası Kutlama Programı, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi ile Süleyman Karadağ Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

Ataşehir Belediyesi’nin kütüphaneci, yayıncı ve yazar Aydın İleri anısına düzenleyeceği etkinliklerin ilki, yazar Başar Başarır’ın “Dolunay İki Gece Sürer” kitabının ele alınacağı söyleşi ile başlayacak. Ardından programda, Necati Güngör “Yaşamdan Öyküye”, İstinye Üniversitesi Kütüphane Direktörü Bahar Biçen Aras “Toplumsal Değişimde Kütüphaneler”, Necati Tosuner “Çocuktan Çocuğa”, Dilek Büyük “Çocuklara Masallar”, Filiz Yüksel İleri-Mustafa Özyürek -Kadir İncesu “Aydın İleri’yi Anlamak” isimli söyleşi ve anma etkinlikleri yer alacak.

Başta kütüphaneciler ve diğer kütüphane çalışanları olmak üzere herkesin 58. Kütüphaneler Haftasını kutlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Okumak, bilgiye ulaşmanın en kolay ve etkili yoludur. Kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Eğitimde olduğu kadar hayatta başarılı olabilmenin ön koşulu okumaktır. Kitap okuma oranı artıkça ülkenin refah seviyesi de yükselir. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak yüzlerce kitabın yer aldığı kütüphanelerimizi hizmete açarak bu gelişime katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.